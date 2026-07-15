Высокоскоростную воздушную цель сбили в российском регионе

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили высокоскоростную воздушную цель в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО засекли воздушную цель в небе над одним из районов на юге региона. Губернатор не уточнил, что именно это было. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

15 июля в связи с атакой ВСУ в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В 12:41 мск губернатор объявил отбой ракетной опасности.

В ночь на 15 июля украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 93 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Московской областями, Краснодарским краем и Крымом. В Ростовской области были повреждены частный и многоквартирный дома, три человека были ранены в Белгородской области и еще один мужчина пострадал в Воронежской области. В результате атаки украинских БПЛА была полностью обесточена Керчь.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.