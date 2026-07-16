В Калининградской области машину скорой помощи разворотило в жестком ДТП

В поселке Ульяново Неманского района Калининградской области произошло ДТП с участием скорой помощи и внедорожника. Об этом сообщил Telegram-канал «Клопс».

«Не знаю, может быть, я плохо застегнула, но ремень у меня просто вылетел. Я на попе через всю скорую лбом в стенку так и въехала. Я ребенка как можно сильнее к себе прижала, закрывая ее. Это все так быстро происходило», — рассказала пострадавшая.

Последствия аварии попали на фотографии и видео. На кадрах заметно, что у скорой оказался снесен капот, а автомобильные детали разлетелись по дороге. У внедорожника виднеется вмятина в районе двери.

По данным источника, внедорожник выскочил на перекрестке, пытаясь развернуться. Водитель скорой ушел влево, чтобы не врезаться в столб. Машины столкнулись по касательной, внедорожник развернуло. Также сообщается, что водитель внедорожника предположительно был пьян.

В момент аварии в машине скорой находилась 35-летняя женщина с матерью и трехлетней дочерью, а также и фельдшер. В результате ДТП пассажиры получили травмы. На место аварии прибыл второй экипаж скорой помощи.

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