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Уфимец решил устроить стрельбу на парковке и попал на камеру

В Уфе на видео попал мужчина, который пытался расстрелять дом с людьми

В Уфе мужчина достал пистолет на парковке у жилого дома на улице Рихарда Зорге и прицелился в окна верхних этажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Башкирия Online».

Инцидент попал на камеру домофона. На кадрах видно, как «стрелок» несколько раз пытается привести пистолет в рабочее состояние, но так и не добивается результата. После череды безуспешных попыток он убирает оружие и покидает место происшествия.

Очевидцы обратились в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность мужчины. Что именно он хотел сделать и почему выбрал именно этот дом в настоящий момент неизвестно.

До этого в Челябинске на автозаправочной станции произошла стрельба. Водитель Mercedes-Benz попытался заправиться вне очереди. Когда другие автовладельцы сделали ему замечание, мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.

Ранее сообщалось, что в Архангельске мужчина попал в больницу после стрельбы из пистолета.

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