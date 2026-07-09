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Автомобили

В России рекордно выросло число объявлений о продаже подержанных китайских автомобилей

В РФ число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось на 30%
Виталий Аньков/РИА Новости

В России продолжает расти вторичный рынок автомобилей китайских брендов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

В первом полугодии 2026 года количество предложений о продаже подержанных машин из КНР увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время предложение на рынке других иномарок осталось практически неизменным, а число выставляемых на продажу российских моделей, напротив, сократилось на 8%.

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в июне достигла 2,27 млн рублей, что на 5,2% выше январского показателя. При этом годовой рост цены оказался скромнее — всего 2,5%. Для сравнения: средняя стоимость других подержанных иномарок за полугодие выросла почти на 8%, до 2,46 млн рублей, а в годовом выражении — на 5,5%. В сегменте отечественных марок цена остается стабильной на уровне 732 тыс. рублей.

Наибольший рост средней цены на вторичном рынке зафиксирован в Пермском крае (+16,6%), Удмуртии (+14,7%) и Самарской области (+13%). Эксперты связывают это преимущественно с изменением структуры предложения, а не с прямым удорожанием конкретных моделей.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее стало известно, что назван ресурс корейских кроссоверов KGM.

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