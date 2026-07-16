Видео: в Самаре девушки трогали друг друга, прогибая спины на авто

В Самаре на видео попало, как девушки трогали друг друга, сидя на автомобиле

В Самаре две пассажирки вылезли из окна автомобиля, ехавшего на скорости по трассе. Об этом сообщил Telergam-канал «112».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как две девушки высунулись из окна автомобиля по пояс. В руках они держат бутылки. Она из них, держась за крышу машины, прогибается в спине и отклоняется назад. Через несколько мгновений она возвращается в исходное положение. Далее девушки начинают трогать друг друга.

По данным канала, очевидцы вызвали наряд ДПС. Когда иномарку остановили, выяснилось, что водитель быль сильно пьян. Пока неизвестно, какое наказание его ждет. С пассажирками проведут беседу о недопустимости такого поведения на дороге.

До этого на видео попало, как в Уфе раздели женщину во время драки на АЗС. По словам свидетелей, несколько автомобилистов поссорились из-за места в очереди. Началась драка, в ходе которой с женщины стянули платье.

Ранее сообщалось, что колумбийка оголила грудь в честь победы национальной сборной.