Видео: колумбийка оголила грудь в честь победы национальной сборной

В Армении футбольная фанатка оголила грудь из автомобиля и упала на дорогу

Женщина из города Армения колумбийского департамента Киндио показала грудь, высунувшись из окна автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал RU_CHP.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина вылезла в открытое окно автомобиля, сняла нижнее белье и начала танцевать. Через некоторое время автомобиль начал движение, и девушка, потеряв равновесие, выпала из окна и ударилась спиной об асфальт.

По данным канала, девушка объяснила свои действия тем, что была очень рада победе национальной сборной Колумбии в игре против Ганы на чемпионате мира по футболу FIFA 2026.

До этого в Омске из окна движущегося автомобиля выпал мужчина. Это происшествие сняла камера видеорегистратора машины, стоявшей на перекрестке. На кадрах видно, как перекресток на зеленый сигнал светофора пересекает поток машин. В тот момент, когда в центре перекрестка оказался белый хетчбэк, у него неожиданно открылась задняя правая дверь, и из салона на асфальт выпал человек.

Ранее сообщалось, что в Сочи слон попытался залезть в машину к сотруднице парка и попал на видео.