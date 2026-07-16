В Москве перекрыли проезд в центре города

В Москве ограничили движение по направлению в центр

В Москве временно ограничили проезд для машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Боровицкой площади, на Новоарбатском мосту по направлению в центр», – говорится в публикации.

До этого в Московской области грузовик устроил фатальное ДТП. Авария произошла 16 июляпримерно в 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полос движения и врезался в иномарку. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в районе МКАД перекрыли проезд.