В Пермском крае мужчина не выжил в очереди на АЗС

В Пермском крае медики не успели спасти мужчину очереди на АЗС

В городе Лысьве Пермского края 80-летнему пенсионеру стало плохо в очереди на АЗС. Об этом сообщил Telegram-канал URA.ru.

«Пенсионеру стало плохо в пробке, образовавшейся перед въездом на АЗС. Очевидцы вызвали «скорую», но прибывшие медики помочь не смогли», — говорится в публикации.

Эти данные подтвердил местный Минздрав.

До этого в Челябинске на автозаправочной станции произошла стрельба. Водитель Mercedes-Benz попытался заправиться вне очереди. Когда другие автовладельцы сделали ему замечание, мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Очевидец рассказал, что одну из пуль получил в живот человек, сделавший замечание нарушителю. Пострадавший потерял много крови. Стрелявший скрылся, но вскоре был задержан полицией. На него завели уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.