РОАД предложил дополнить ЭПТС данными о цене, ДТП и ТО автомобилей

Электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла автомобиля. Об этом заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции сообщества.

По его словам, в настоящее время в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) содержатся только базовые обязательные сведения: марка, модель, год выпуска, VIN, мощность двигателя, экологический класс, масса, изготовитель, собственник и страна происхождения. Однако этого набора недостаточно для полного понимания реального состояния и истории автомобиля.

РОАД предлагает дополнить ЭПТС рядом важных данных, которые сделают историю жизненного цикла автомобиля прозрачной для всех участников рынка. В числе предлагаемых дополнений — цена автомобиля, показания одометра, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, данные о техническом обслуживании с указанием даты и пробега, информация о замене деталей и жидкостей, сведения об обременениях и датах их установления и снятия, а также данные об утилизации и организации, выполнившей эту процедуру.

Глава РОАД подчеркнул, что внедрение таких дополнений создаст единый проверяемый источник истории автомобиля, который будет полезен покупателям, дилерам, банкам, страховщикам и государству на всех этапах — до совершения сделки, в период эксплуатации и при завершении жизненного цикла транспортного средства.

Ранее дилеры предупредили о росте стоимости новых автомобилей.