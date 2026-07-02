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В России рекордно выросли продажи мотоциклов

Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 20% в мае
Bulkin Sergey/Global Look Press

В мае 2026 года россияне приобрели около 23 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 20% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Более 60% вторичного рынка мототехники в мае пришлось на пять марок: Honda (4,4 тыс. шт.), Yamaha (3,4 тыс. шт.), Kawasaki (2 тыс. шт.), BMW (1,9 тыс. шт.) и Suzuki (1,9 тыс. шт.). Harley-Davidson также преодолел отметку в 1 тысячу единиц (1,4 тыс. шт.), тогда как показатели остальных брендов заметно ниже.

В модельном рейтинге лидирует Honda CBR с результатом 0,9 тыс. штук, на втором месте — Honda CB (0,7 тыс.), замыкает тройку Suzuki GSX (0,5 тыс.). За пять месяцев 2026 года в стране куплено 52,5 тыс. б/у мотоциклов, что на 5% больше, чем за январь–май прошлого года.

До этого руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что существует утверждение, что рев мотора и набегающий ветер не дадут мотоциклисту уснуть за рулем, даже если он сильно устал. Однако это не так.

«Точка сна у водителя автомобиля, конечно, наступит раньше, чем у мотоциклиста. Однако мозг человека адаптируется ко всему, включая ветер, рев мотора и вибрации. И мотоциклист также может заснуть за рулем», — сказал эксперт.

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