Видео: в Калужской области женщина с топором разгромила машины на парковке

В Калужской области на видео попало, как женщина с топором разбивает машины

В городе Балабаново Калужской области женщина разбила топором около 10 машин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как женщина подходит к машине белого цвета, стоящей на парковочном месте, и разбивает топором лобовое стекло. Далее видно, что она направляется к другой машине и совершает те же действия. Следом идут кадры еще одного поврежденного автомобиля, стоящего у обочины дороги.

По данным канала, очевидцы не решились остановить нарушительницу. Также сообщается, что правоохранительные органы начали разыскивать женщину.

До этого на видео попало, как в Томской области девушка расколотила автомобиль своего возлюбленного. Выяснилось, что она не смогла справиться с эмоциями из-за измены мужчины и, взяв крупную деревянную палку, разбила лобовое стекло припаркованного возле дома автомобиля Honda.

Ранее стало известно, что на видео попало, как неизвестный разносит топором спорткар на парковке в Москве.