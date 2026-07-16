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Видео: в Калужской области женщина с топором разгромила машины на парковке

В Калужской области на видео попало, как женщина с топором разбивает машины
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В городе Балабаново Калужской области женщина разбила топором около 10 машин. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как женщина подходит к машине белого цвета, стоящей на парковочном месте, и разбивает топором лобовое стекло. Далее видно, что она направляется к другой машине и совершает те же действия. Следом идут кадры еще одного поврежденного автомобиля, стоящего у обочины дороги.

По данным канала, очевидцы не решились остановить нарушительницу. Также сообщается, что правоохранительные органы начали разыскивать женщину.

До этого на видео попало, как в Томской области девушка расколотила автомобиль своего возлюбленного. Выяснилось, что она не смогла справиться с эмоциями из-за измены мужчины и, взяв крупную деревянную палку, разбила лобовое стекло припаркованного возле дома автомобиля Honda.

Ранее стало известно, что на видео попало, как неизвестный разносит топором спорткар на парковке в Москве.

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