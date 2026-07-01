Мужчина украл бензин на заправке

В Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Пулковском шоссе он заправил Hyundai и уехал, не заплатив. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей», – говорится в публикации.

По данным канала, дело направили в суд.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, дорога была перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери. Рядом на проезжей части стоит второй участник аварии – большегруз. Всего в ДТП разбились три автомобиля.

Ранее байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем.