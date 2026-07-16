Россиянам рассказали, кто может заправлять авто без очереди

Автоюрист Воропаев напомнил, кто может заправляться на АЗС без очереди

Внеочередное обслуживание на АЗС положено инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их сопровождающим, а также ветеранам и героям России. При этом одного знака «Инвалид» на стекле недостаточно. Об этом «Российской газете» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. И те, кто их сопровождает, - но только если ребенок фактически находится в салоне автомобиля. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Это закреплено в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)», - отметил юрист.

По его словам, вне очереди на заправках обслуживают транспорт экстренных и оперативных служб. Однако единой федеральной нормы, закрепляющей такое правило, нет — на практике приоритет регулируется через госконтракты ведомств с сетями АЗС либо региональными актами.

Также недостаточно просто наклеить на стекло знак «Инвалид». Чтобы оператор пропустил вас без очереди, необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или соответствующее удостоверение.

Ранее сообщалось, что россияне стали прикидываться инвалидами, чтобы заправляться на АЗС.