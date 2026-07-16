Хоккеист разбился на нижегородской трассе

В Нижегородской области хоккеист команды «Атлант» разбился в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

«Предварительно, 18-летний Кирилл ехал по рабочему поселку Шатки. При этом прав у вратаря не было. На улице 1 Мая его занесло и он влетел сразу в две машины — грузовик и легковушку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии мопед отлетел в сторону. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали спортсмена в тяжелом состоянии, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее сообщалось, что скорая, спешившая к человеку, попала в аварию в Казани.