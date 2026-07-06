Видео: скорая, спешившая к человеку, попала в аварию в Казани

В Казани автомобиль с медиками попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Предварительно, медики только ехали на вызов, так что пациента внутри не было. На место примчалась еще одна скорая, чтобы забрать маму и маленького ребенка из легковушки. Семья в больнице с травмами», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что к месте аварии прибыло два реанимобиля. О состоянии пострадавших не сообщается.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что реанимобиль с медиками попал в серьезное ДТП, когда спешил к человеку.