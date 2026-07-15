Видео: в Подольске двое мужчин избили подростка за отказ купить алкоголь

В Подольске мужчины избили подростка из-за отказа в алкоголе и попали на видео

В Подольске двое мужчин жестоко избили подростка за отказ купить им алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство «Москва»».

Как рассказали очевидцы, это произошло, когда молодой человек и девушка отдыхали на скамейке у проезжей части. К ним подошли нетрезвые мужчины и потребовали купить пиво. Парень отказался, после чего его начали избивать.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как двое мужчин с оголенным торсом подходят к молодому человеку. При этом он спрашивает: «Что ты делаешь?». Через непродолжительное время мужчина ударяет молодого человека кулаком по лицу.

По данным канала, пострадавшего госпитализировали, а нападавших задержала полиция. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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