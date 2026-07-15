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Автомобили

Семь автомобилей сгорело на подпольной АЗС из «Газели» под Ростовом

В Ростовской области сгорела подпольная АЗС в Газели и легковые машины
МЧС России

В Ростовской области сгорела кустарная АЗС, оборудованная в кузове грузовой «Газели» и легковые автомобили, стоявшие рядом. Об этом сообщается в паблике областного управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«ЧП произошло сегодня утром в селе Новобессергеневка на улице Куликова. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на открытой стоянке 7 автомобилей на площади 40 кв.м. Пожар ликвидирован силами 8 огнеборцев с привлечением 2 единиц техники», — отмечается в сообщении.

Согласно предварительным выводам экспертов испытательной пожарной лаборатории, возгорание произошло из-за кустарной заправки автомобиля в необорудованном месте. Грубое нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями привело к пожару, в котором пострадал 30-летний мужчина.

На кадрах с последствиями пожара видны каркасы стандартных пластмассовых емкостей-кубов, которые были смонтированы в кузове грузовика «Газель». Рядом стоит остов еще одного грузовика и не менее четырех сгоревших легковых автомобилей.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля на МКАДе. Появилось видео инцидента.

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