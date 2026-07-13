Появилось видео с горящим автомобилем на МКАДе

На 7-м километре МКАДа загорелась «Газель». Об этом сообщил Telegram-канал «Москва в огоньком».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как машины стоят в пробке. Впереди видны клубы черного дыма, которые поднимаются вверх. Далее очевидец, записавший видео, подъезжает к месту пожара. На камеру попадет объятый пламенем автомобиль, а также пожарные, которые пытаются его потушить, и сотрудники ДПС, регулирующие движение. Кроме того, на месте ДТП присутствует экипаж скорой помощи.

До этого стали известны причины возгорания «Газели». Первоначально грузовая «Газель» буксировала другой автомобиль. В какой-то момент движение было остановлено, после чего в стоявшие машины врезалась пассажирская «Газель». От удара транспортное средство загорелось. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако автомобиль получил значительные повреждения. Дальнейшее развитие ситуации усугубилось дополнительным инцидентом: легковой автомобиль, объезжая место столкновения, совершил наезд на одного из участников предыдущего ДТП, который находился на проезжей части. В результате происшествия пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на западе Москвы.