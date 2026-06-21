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Автомобили

Kia Soul разорвало из-за баллончика для чистки клавиатуры

В США Kia Soul взорвался из-за баллончика для чистки клавиатуры
WSOCTV9/YouTube

В США автомобиль Kia Soul взорвался после того, как ребенок распылил в салоне баллончик с газом, предназначенный для продувки компьютерной клавиатуры. Об этом сообщает Jalopnik.

«Оказалось, что ребенок на заднем сиденье играл с баллончиком со сжатым воздухом, таким, какой используют для удаления пыли с компьютерных клавиатур, и чистил им салон автомобиля. Сам по себе воздух не взрывоопасен, но «сжатый воздух из баллончика» на самом деле не воздух», — отмечается в публикации.

Распыленный в салоне баллончик содержал пропан, изобутан и другое углеводородное топливо. После того, как водитель закурил за рулем, произошел взрыв, в результате которого кузов автомобиля сильно деформировался: у него раздулась крыша, вылетели стекла и погнулись двери.

Водитель смог покинуть машину через разбитое окно. На помощь ему и ребенку-пассажиру пришли пожарные из близлежащей пожарной части и медики, которые оказали помощь пострадавшим. Пожара после взрыва не последовало. Водитель смог самостоятельно припарковаться у супермаркета.

Ранее в Омске пассажир вывалился из автомобиля на ходу.

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