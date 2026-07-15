Проблемы с рулем: водитель попал в фатальное ДТП из-за поломки в машине

Под Волгоградом произошло фатальное ДТП с Lada Vesta и Renault Megane

В Дубовском районе Волгоградской области возле села Горный Балыклей произошло фатальное ДТП с участием Lada Vesta и Renault Megane. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.

Водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в Renault Megane. По предварительным данным, водитель Lada столкнулся с проблемами с рулем.

На опубликованных фотографиях видна степень повреждения автомобилей. На первом плане находится Renault Megane: у него смят кузов, оторвана крышка капота и разбито лобовое стекло. Также заметно, что у машины вылетели колеса. На заднем плане, перекрыв дорогу, стоит Lada Vesta. У автомобиля раздроблен передний бампер и смят капот, а также видны трещины на лобовом стекле. Заметны и автомобильные детали, разбросанные по дороге.

Как сообщается в публикации, водитель иномарки не выжил, а все пассажиры Lada Vesta были госпитализированы с травмами. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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