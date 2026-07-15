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Автомобили

Эвакуатор расплющился о мусоровоз в Санкт-Петербурге и попал на видео

В Петербурге эвакуатор расплющил кабину о мусоровоз и попал на видео

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге водитель эвакуатора врезался в стоящий мусоровоз. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

«ДТП произошло на мосту ЗСД», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что мусоровоз остановился прямо на проезжей части, во втором справа ряду. Автомобиль, в котором была установлена камера, двигался левее. Его справа опередил пустой эвакуатор, который на высокой скорости врезался в заднюю часть мусоровоза.

От удара в машину с регистратором полетели осколки. Кабина эвакуатора оказалась сплющенной. О состоянии водителя не сообщается. Задняя ось стоящего мусоровоза в момент удара подскочила вверх.

Ранее на видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане.

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