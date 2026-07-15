Выяснилось, когда можно избежать лишения прав за выезд на встречную полосу

Юрист Воропаев: выезд на встречную полосу через сплошную карается лишением прав не всегда

Если водитель начал обгон на прерывистой линии, а завершил его пересечением сплошной, это все равно считается выездом на встречную полосу с серьезными последствиями. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Не имеет значения, где водитель выехал на полосу встречного движения. Если он завершил через сплошную линию, это тоже является запрещенным маневром», — пояснил адвокат.

По словам юриста, ответственность зависит от того, кто зафиксировал нарушение. Если выезд на встречную попал на камеру автоматической фото-видеофиксации, водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Если нарушение остановил сотрудник ГИБДД, то вместо штрафа может быть назначено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Воропаев добавил, что при повторном нарушении, зафиксированном инспектором, срок лишения увеличивается до одного года. Если же повторный выезд на встречную полосу снова зафиксирует камера, водитель заплатит штраф 5 тысяч рублей. Юрист также напомнил правовую позицию Верховного Суда, согласно которой не имеет значения, где именно водитель выехал на встречную полосу, — сам факт такого маневра является нарушением. В оспаривании решения, по словам юриста, важно доказать отсутствие состава нарушения или процессуальные ошибки при оформлении. В остальном аргументы вроде того, что «я начал на прерывистой», судами не принимаются.

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