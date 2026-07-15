Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

Выяснилось, когда можно избежать лишения прав за выезд на встречную полосу

Юрист Воропаев: выезд на встречную полосу через сплошную карается лишением прав не всегда
Максим Блинов/РИА «Новости»

Если водитель начал обгон на прерывистой линии, а завершил его пересечением сплошной, это все равно считается выездом на встречную полосу с серьезными последствиями. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Не имеет значения, где водитель выехал на полосу встречного движения. Если он завершил через сплошную линию, это тоже является запрещенным маневром», — пояснил адвокат.

По словам юриста, ответственность зависит от того, кто зафиксировал нарушение. Если выезд на встречную попал на камеру автоматической фото-видеофиксации, водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Если нарушение остановил сотрудник ГИБДД, то вместо штрафа может быть назначено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Воропаев добавил, что при повторном нарушении, зафиксированном инспектором, срок лишения увеличивается до одного года. Если же повторный выезд на встречную полосу снова зафиксирует камера, водитель заплатит штраф 5 тысяч рублей. Юрист также напомнил правовую позицию Верховного Суда, согласно которой не имеет значения, где именно водитель выехал на встречную полосу, — сам факт такого маневра является нарушением. В оспаривании решения, по словам юриста, важно доказать отсутствие состава нарушения или процессуальные ошибки при оформлении. В остальном аргументы вроде того, что «я начал на прерывистой», судами не принимаются.

Ранее водителям рассказали, какие проверки их ждут после изъятия прав в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!