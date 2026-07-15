Во Владивостоке участники аварии устроили пикник с кальяном, пока ждали ДПС

Amur Mash: участники ДТП во Владивостоке устроили пикник с кальяном на дороге

Участники массового ДТП во Владивостоке устроили пикник с кальяном прямо на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, на улице Нейбута столкнулись сразу несколько автомобилей. Водители вызвали инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС).

«До их приезда времени зря не теряли — подружились и «накрыли поляну» прямо возле помятых тачек», — говорится в материале.

Очевидцы засняли устроенный участниками аварии пикник. На кадрах видно, как несколько мужчин стоят вокруг небольшого столика, разговаривают между собой и время от времени курят кальян.

9 июля в Уфе мужчины устроили массовую драку прямо на проезжей части. Конфликт начался со словесной перепалки, а затем перерос в потасовку. Причиной стала девушка, которую никто из парней до этого не знал. Инцидент попал на видео. На кадрах можно увидеть, как несколько мужчин выбегают на дорогу в ходе драки, при этом по проезжей части двигается большое количество транспортных средств. На записи заметно, как нарушители общественного порядка бьют друг друга на пешеходном переходе. В какой-то момент к месту инцидента подъезжает машина скорой помощи.

Ранее в Ульяновске водитель залез под эвакуатор, чтобы спасти свой автомобиль от спецстоянки.