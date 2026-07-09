В Ульяновске водитель залез под эвакуатор, чтобы спасти свой автомобиль от сецстоянки

В Ульяновске водитель залез под эвакуатор и не дал увезти свой автомобиль

В Ульяновске владелец перемещаемого автомобиля залез под эвакуатор. Видео опубликовал Telegram-канал «Треш Ульяновск». Кадры прислал подписчик паблика.

«Судебные приставы опечатали автомобиль и вызвали эвакуатор. Владелец увидел свой автомобиль и залез под эвакуатор, отказавшись вылезать. Вызваны сотрудники ППС. Заволжье Тюленева 27», — сообщает подписчик.

Судя по видео, на площадку погружен автомобиль Volvo S60. Владелец машины лег под задние колеса эвакуатора. О том, чем закончился инцидент, не сообщается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

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