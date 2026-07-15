На западе Приморского края подтопило дороги

Минтранс: в двух округах Приморья размыты дороги

В западных районах Приморского края непогода затруднила транспортное сообщение. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

В Пограничном округе из-за перелива глубиной свыше полуметра отсутствует проезд на 18-м километре дороги Гродеково — Барановка — Садовый. Работы по восстановлению начнутся после спада воды.

На 80-м километре дороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово и на 7-м километре на подъезде к селу Духовское зафиксированы переливы на 10–20 см. Движение на этих участках возможно.

В Хорольском округе переливы глубиной до 20 см произошли с 10-го по 11-й километр дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев и на разных участках подъезда к селу Сиваковка.

На объезде моста на 7-м километре дороги Хороль — Поповка — Лукашевка произошел перелив глубиной 30 см. Движение по аварийному мосту возможно лишь для автомобилей весом менее пяти тонн.

13 июля сообщалось, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в Китае эвакуировали до 2,4 млн человек в связи с приходом тайфуна «Бави».