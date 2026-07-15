Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

На западе Приморского края подтопило дороги

Минтранс: в двух округах Приморья размыты дороги
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В западных районах Приморского края непогода затруднила транспортное сообщение. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

В Пограничном округе из-за перелива глубиной свыше полуметра отсутствует проезд на 18-м километре дороги Гродеково — Барановка — Садовый. Работы по восстановлению начнутся после спада воды.

На 80-м километре дороги Сибирцево — Жариково — Комиссарово и на 7-м километре на подъезде к селу Духовское зафиксированы переливы на 10–20 см. Движение на этих участках возможно.

В Хорольском округе переливы глубиной до 20 см произошли с 10-го по 11-й километр дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев и на разных участках подъезда к селу Сиваковка.

На объезде моста на 7-м километре дороги Хороль — Поповка — Лукашевка произошел перелив глубиной 30 см. Движение по аварийному мосту возможно лишь для автомобилей весом менее пяти тонн.

13 июля сообщалось, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в Китае эвакуировали до 2,4 млн человек в связи с приходом тайфуна «Бави».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!