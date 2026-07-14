Российский губернатор отказался от Mercedes и пересел на китайский электрокар

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отказался от автомобиля Mercedes-Benz GLS450 и пересел на электромобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Гусев стал первым российским губернатором, который выбрал электрокар в качестве личного автомобиля и самостоятельно управляет им.

Как утверждает Mash, глава региона посчитал свой прежний Mercedes-Benz морально устаревшим. При этом покупка нового автомобиля аналогичного класса, по оценке источника, обошлась бы примерно в 20 млн рублей. После этого губернатор, имеющий инженерное образование, изучил предложения китайских производителей и остановил выбор на кроссовере Aito M9 стоимостью около 11 млн рублей. При этом сообщается, что автомобиль был приобретен на личные деньги Гусева.

По данным Telegram-канала, губернатор живет на окраине Воронежа и не пользуется услугами личного водителя. Местные жители отмечают, что глава региона предпочитает динамичный стиль вождения. Выбранный им Aito M9 способен разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

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