Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

Российский губернатор отказался от Mercedes и пересел на китайский электрокар

Mash: глава Воронежской области Гусев сменил Mercedes на электромобиль
Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отказался от автомобиля Mercedes-Benz GLS450 и пересел на электромобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Гусев стал первым российским губернатором, который выбрал электрокар в качестве личного автомобиля и самостоятельно управляет им.

Как утверждает Mash, глава региона посчитал свой прежний Mercedes-Benz морально устаревшим. При этом покупка нового автомобиля аналогичного класса, по оценке источника, обошлась бы примерно в 20 млн рублей. После этого губернатор, имеющий инженерное образование, изучил предложения китайских производителей и остановил выбор на кроссовере Aito M9 стоимостью около 11 млн рублей. При этом сообщается, что автомобиль был приобретен на личные деньги Гусева.

По данным Telegram-канала, губернатор живет на окраине Воронежа и не пользуется услугами личного водителя. Местные жители отмечают, что глава региона предпочитает динамичный стиль вождения. Выбранный им Aito M9 способен разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Ранее россиянам объяснили, что нельзя делать при продаже машины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!