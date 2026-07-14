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Признан терактом: раскрыты новые детали поджога АЗС подростком

В Новосибирске суд признал, что поджог АЗС 17-летним подростком был терактом
Shutterstock/FOTODOM

Новосибирский суд признал поджог бензоколонки на АЗС 17-летним подростком террористическим актом. Об этом сообщил Telergam-канал «СУ СК России по Новосибирской области».

«Следствием установлено, что с обвиняемым в одном из мессенджеров связался анонимный пользователь, убедивший его совершить террористический акт. Так, 27 февраля 2026 года несовершеннолетний при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог бензоколонки на автозаправочной станции, расположенной по улице Военной в городе Новосибирске», — говорится в публикации.

Пожар потушили сотрудники АЗС, пострадавших нет. Правоохранители задержали школьника сразу после преступления и заключили его под стражу. Следователи подтвердили вину подростка после проверки. Сейчас выясняют, кто мог быть заказчиком.

СКР напоминает, что спецслужбы активно вербуют граждан, включая подростков, через соцсети. При поступлении подозрительных предложений следует обратиться в полицию. Добровольный отказ от участия в террористической деятельности в соответствии со статьей 31 УК РФ освобождает от уголовной ответственности.

Ранее подростков обвинили в покушении на теракт за поджог станции связи на Ставрополье.

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