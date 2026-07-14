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«Тормозов не было»: на Сахалине минивэн и КамАЗ разбились, влетев друг другу в лоб

В Южно-Сахалинске минивэн и КамАЗ разбились в жестком ДТП
Telegram-канал ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта

На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске минивэн и КамАЗ коммунальщиков попали в серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

«Мы проснулись от сильного удара, звука тормозов не было. Движение было заблокировано — две полосы заняты, остальные перекрыты из-за ремонтных работ. Очевидцы вызвали оперативные службы. Приезжали скорая и три экипажа ГАИ. Машины растащили и восстановили движение только в 6 часов утра», — рассказали местные жители.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машины получили серьезные повреждения. У КамАЗа раздроблен передний бампер, на дороге и за ее пределами видны разбросанные автомобильные детали.

Водитель минивэна отказался от помощи медиков. Причины и обстоятельства аварии выясняются

До этого на видео попало, как лошадь врезалась в мотоциклиста в Дагестане.

Ранее сообщалось о страшной аварии под Миассом: легковушка полностью смята в ДТП с Mercedes-Benz.

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