«Тормозов не было»: на Сахалине минивэн и КамАЗ разбились, влетев друг другу в лоб

В Южно-Сахалинске минивэн и КамАЗ разбились в жестком ДТП

На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске минивэн и КамАЗ коммунальщиков попали в серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

«Мы проснулись от сильного удара, звука тормозов не было. Движение было заблокировано — две полосы заняты, остальные перекрыты из-за ремонтных работ. Очевидцы вызвали оперативные службы. Приезжали скорая и три экипажа ГАИ. Машины растащили и восстановили движение только в 6 часов утра», — рассказали местные жители.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машины получили серьезные повреждения. У КамАЗа раздроблен передний бампер, на дороге и за ее пределами видны разбросанные автомобильные детали.

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