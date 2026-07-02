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Автомобили

В Подмосковье собака сдала хозяйку-доносчицу

В Одинцово водитель нашел доносчицу по фото собаки
Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В Одинцово мужчина, получивший штраф от ГИБДД, выяснил, кто отправил жалобу благодаря фотографии, на которую попала собака. Оказалось, что ее хозяйку он встречал ранее. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

«Владельцу автомобиля пришел штраф за парковку на газоне. О нарушении сообщил неизвестный человек через систему «Народный инспектор». На фото, приложенных к жалобе, водитель заметил собаку, которую раньше видел на районе», — говорится в публикации.

По фото с собакой автомобилист установил личность хозяйки и попросил женщину «сфоткать покрасивее». В ответ она пообещала «постараться».

До этого в Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Депутат Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за автомобилистами право приостанавливать эвакуацию в течение 15 минут с момента погрузки транспортного средства на эвакуатор. Такая мера, по его мнению, необходима в случаях, когда документы на машину остались в салоне или забыты дома.

Ранее водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину

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