В Барнауле на видео попало, как неизвестные в масках обстреляли джип с людьми

В Барнауле неизвестные в масках обстреляли джип на проезжей части и попали на видео

На перекрестке Попова и Семенова в Барнауле злоумышленники в масках открыли огонь по черному джипу. Об этом сообщил Telegram-канал «В КУРСЕ. Барнаул 22».

«ЧП произошло вечером 1 июля. Очевидец Алишер рассказал в соцсетях, что из двух черных автомобилей выбежали люди в масках и начали стрелять по другому джипу. Все случилось прямо на проезжей части при плотном движении - на остановке, несмотря на поздний час, были люди», — говорится в публикации.

После случившегося мужчина обратился в полицию, но, как он утверждает, никакой реакции от правоохранителей не последовало.

Несколько позже появилась информация о том, что полиция обратила внимание на инцидент и поставила решение данной ситуации на контроль. Сотрудники проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Иркутске нашли водителя, который сбил детей и скрылся с места ДТП.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.