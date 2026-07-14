Раскрыты детали о водителе, который сбил детей и скрылся

В Иркутске водитель сбил детей и прятался в лесу

В Иркутске водитель сбил двоих школьников, скрылся с места аварии и спрятался в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла 11 июля в Ленинском округе. Водитель Toyota Camry сбил детей и сбежал с места. Этой ночью мужчину нашли во дворе жилого дома, а до этого он прятался в лесу», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушителем оказался 51-летний мужчина, которого ранее привлекали за пьяную езда. В отношении водителя составили несколько протоколов.

До это стало известно, что уличная камера запечатлела момент ДТП. На кадрах видно, как иномарка влетает в людей на переходе, от удара пешеходы отлетают в сторону, в этот момент подбегают очевидцы. Пострадавших детей госпитализировали с травмами.

Кроме того, пьяный глава Тбилисского района попал в аварию на служебном автомобиле Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.