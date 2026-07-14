Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

Раскрыты детали о водителе, который сбил детей и скрылся

В Иркутске водитель сбил детей и прятался в лесу
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске водитель сбил двоих школьников, скрылся с места аварии и спрятался в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла 11 июля в Ленинском округе. Водитель Toyota Camry сбил детей и сбежал с места. Этой ночью мужчину нашли во дворе жилого дома, а до этого он прятался в лесу», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушителем оказался 51-летний мужчина, которого ранее привлекали за пьяную езда. В отношении водителя составили несколько протоколов.

До это стало известно, что уличная камера запечатлела момент ДТП. На кадрах видно, как иномарка влетает в людей на переходе, от удара пешеходы отлетают в сторону, в этот момент подбегают очевидцы. Пострадавших детей госпитализировали с травмами.

Кроме того, пьяный глава Тбилисского района попал в аварию на служебном автомобиле Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!