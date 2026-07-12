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В Иркутске водитель сбил пешеходов и сбежал с места, появились первые кадры

В Иркутске на видео сняли водителя Toyota Camry, который сбил людей и сбежал
Telegram-канал «112»

В Иркутске водитель сбил школьников и сбежал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла в Ленинском округе. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на двух пешеходов, которые перебегали дорогу, после чего скрылся», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела момент ДТП. На кадрах видно, как иномарка влетает в людей на переходе, от удара пешеходы отлетают в сторону, в этот момент подбегают очевидцы. По данным канала, пострадавших школьников госпитализировали с травмами. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождения водителя.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Ранее на видео попало, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Петербурге.

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