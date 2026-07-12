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Пьяный водитель переехал женщину, и это сняли на видео

В Красноярском крае пьяный водитель переехал женщину и скрылся с места

В поселке Малиновка Ачинского муниципального округа пьяный мужчина сбил двух женщин и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Сначала неадекват наехал на 42-летнюю женщину и попытался скрыться. Очевидцы постарались остановить нарушителя и отстранить его от управления транспортным средством <...> Однако в ответ на это он сбил еще одну женщину и уехал», – говорится в публикации.

На размещенных кадрах заметно, как после аварии водитель наезжает на лавочки, а после переезжает пешехода.

По данным канала, сотрудники ДПС оперативно задержали водителя. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Теперь нарушителю грозит ответственность за оставление места ДТП, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, управление автомобилем без переднего государственного номера, а также за неуплату ранее выписанного штрафа. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

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