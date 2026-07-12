Россиян призвали не оплачивать покупки переводом на карты физлиц

В МВД рекомендовали отказаться от сделок с переводом на карту физлица

В МВД России рекомендовали не переводить деньги на банковские карты физических лиц при совершении онлайн-покупок, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В министерстве пояснили, что добросовестный продавец должен принимать оплату на расчетный счет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если покупателю предлагают перечислить деньги на личную банковскую карту, от такой сделки следует отказаться.

В МВД отметили, что безопасность при онлайн-сделках зависит от соблюдения ряда правил, которые актуальны как для покупок внутри страны, так и за рубежом. Ведомство рекомендует вести переписку и оплачивать товары исключительно через официальный интерфейс маркетплейса. Использование встроенных чатов и платежных сервисов позволяет сохранить историю общения и при необходимости воспользоваться механизмом разрешения споров. Предложения продолжить общение в мессенджерах в МВД советуют воспринимать как тревожный сигнал.

Кроме того, в ведомстве призвали не переходить по ссылкам, которые присылают продавцы. Даже если адрес внешне похож на сайт известного банка или службы доставки, его рекомендуется вводить вручную в браузере. В МВД напомнили, что фишинговые сайты зачастую отличаются от оригиналов лишь доменным именем.

Покупателям также посоветовали заранее проверять продавцов, изучая отзывы не только на самой торговой площадке, но и на независимых сервисах. При международных покупках рекомендуется дополнительно проверять регистрационные данные компании, дату регистрации домена и наличие физического адреса.

Для оплаты онлайн-сделок МВД рекомендует использовать отдельные виртуальные банковские карты с ограниченным лимитом, что позволяет снизить возможный ущерб при компрометации платежных данных. При зарубежных покупках предпочтение советуют отдавать платформам с эскроу-счетами или возможностью оспорить платеж.

В министерстве призвали не поддаваться на искусственно создаваемое чувство срочности. По мнению ведомства, заявления о том, что акция скоро закончится или предложение действует лишь несколько минут, являются распространенным приемом мошенников, вынуждающим человека отказаться от проверки информации.

Если появились признаки мошенничества, в МВД рекомендуют немедленно прекратить общение и не перечислять дополнительные средства, в том числе под предлогом возвратных платежей, поскольку подобные требования могут стать частью повторяющейся схемы обмана.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон.