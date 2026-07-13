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«Камеры не писали»: мать рассказала, как ее сына сбили и бросили в кустах

В Башкирии подросток впал в кому после ДТП с самокатом
Антон Денисов/РИА Новости

В Стерлитамаке 14-летнего подростка, передвигавшегося на электросамокате, сбили и оставили на месте ДТП без оказания помощи, из-за чего он попал в кому. Об этом сообщило издание UFA1.ru.

«На место, где нашли моего сына, приезжали сотрудники ГИБДД, следователи изъяли видео с камер СНТ «Мирный». В [соседнем] СНТ Строитель-2 не оплачен регистратор, камеры не писали», — рассказала мать пострадавшего.

По данным издания, подростка обнаружили в кустах рядом с дорогой к местному СНТ. Поблизости с пострадавшим лежал самокат.

Школьника доставили в больницу в Стерлитамаке. Позже его перевезли вертолетом санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Молодой человек лежит в коме уже пять дней.

Как сообщил Минздрав Башкирии, пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он продолжает лечение, находясь под контролем медиков.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья мог лишиться почки после ДТП.

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