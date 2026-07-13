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Автомобили

«Девятка» по цене Chery: в Краснодаре продают ВАЗ-2109 за 2,5 млн рублей

В Краснодарском крае выставили на продажу ВАЗ-2109 за 2,5 млн рублей
auto.drom.ru

В Краснодарском крае на продажу выставлен ВАЗ-2109 2002 года выпуска с фактическим пробегом 309 км. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии, а все комплектующие − оригинальные. Стоимость машины составляет 2,5 млн рублей. При этом в объявлении уточняется, что возможен торг. Указаны и технические характеристики: 1,5-литровый двигатель мощностью 78 л.с. и механическая трансмиссия.

Для сравнения, за аналогичную сумму — 2,5 млн рублей — потенциальный покупатель может рассмотреть приобретение нового автомобиля китайского производства.

До этого россиянам рассказали, как нужно обкатывать новый автомобиль. Сразу после приобретения не следует эксплуатировать его в интенсивных или экстремальных режимах. В начальный период нужно дать время всем узлам и механизмам на притирку.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросло число объявлений о продаже подержанных китайских автомобилей.

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