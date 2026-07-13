Россиянам рассказали, как правильно обкатать новый автомобиль

Сразу после покупки автомобиля его нельзя эксплуатировать в критических режимах. Необходимо дождаться, когда узлы и агрегаты притрутся друг к другу. Об этом в разговоре с RT предупредил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, новую машину необходимо обкатывать из-за того, что у узлов и агрегатов, которые входят в состав ее конструкции, есть заводской стандарт изготовления. В ходе этого процесса после покупки детали трутся между собой и в результате притираются. При этом в разных моделях автомобилей этот процесс занимает разное время и может составлять как 2 тысячи километров, так и 5 тысяч километров.

Эксперт подчеркнул, что в период обкатки владельцам особенно важно не заставлять машину работать в критических режимах.

«Автомобиль нельзя нагружать: делать резкие старты и резкие торможения, двигаться по пересечённой местности. И вторая задача обкатки — это выявить различного рода дефекты узлов и агрегатов», — объяснил специалист.

Исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что дальние поездки и быстрая езда ускоряют износ машины в летний сезон. Возрастают пробеги, увеличивается количество дальних поездок, а вместе с этим растет нагрузка на основные узлы автомобиля.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит неправильное прикуривание машины.