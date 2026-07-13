Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

Россиянам рассказали, как правильно обкатать новый автомобиль

Автоэксперт Попов: новой машине необходима обкатка от 2 тысяч километров
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сразу после покупки автомобиля его нельзя эксплуатировать в критических режимах. Необходимо дождаться, когда узлы и агрегаты притрутся друг к другу. Об этом в разговоре с RT предупредил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, новую машину необходимо обкатывать из-за того, что у узлов и агрегатов, которые входят в состав ее конструкции, есть заводской стандарт изготовления. В ходе этого процесса после покупки детали трутся между собой и в результате притираются. При этом в разных моделях автомобилей этот процесс занимает разное время и может составлять как 2 тысячи километров, так и 5 тысяч километров.

Эксперт подчеркнул, что в период обкатки владельцам особенно важно не заставлять машину работать в критических режимах.

«Автомобиль нельзя нагружать: делать резкие старты и резкие торможения, двигаться по пересечённой местности. И вторая задача обкатки — это выявить различного рода дефекты узлов и агрегатов», — объяснил специалист.

Исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что дальние поездки и быстрая езда ускоряют износ машины в летний сезон. Возрастают пробеги, увеличивается количество дальних поездок, а вместе с этим растет нагрузка на основные узлы автомобиля.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит неправильное прикуривание машины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!