Россиянам объяснили, чем грозит неправильное прикуривание машины

Неправильное «прикуривание» автомобиля может привести не только к разрядке второго аккумулятора, но и к дорогостоящему ремонту, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

По его словам, нельзя пытаться запускать крупный внедорожник от малолитражного автомобиля.

«Аккумулятор большей емкости может полностью разрядить батарею «донора», при этом сам так и не получит достаточного заряда для запуска двигателя. Запрещено соединять аккумуляторы с разным напряжением. Например, 24-вольтовые и 12-вольтовые батареи. Еще одна распространенная ошибка — попытка «прикурить» автомобиль с неисправным аккумулятором. Если батарея вздулась, из нее вытекает электролит, клеммы сильно окислились или появился посторонний запах, машину лучше сразу отправить в сервис», — пояснил эксперт.

Перед подключением проводов Липовицкий посоветовал убедиться, что они не имеют повреждений, а зажимы надежно фиксируются на клеммах: клеммы обоих аккумуляторов желательно очистить от грязи, а сами провода расположить так, чтобы их не пережало и не зацепило движущимися деталями.

Во время запуска двигателя все потребители электроэнергии должны быть выключены, сказал Липовицкий. После успешного запуска автомобиля эксперт рекомендовал дать двигателю поработать на холостом ходу около десяти минут или совершить небольшую поездку, чтобы генератор успел подзарядить аккумулятор.

В качестве альтернативы поиску автомобиля-«донора» Липовицкий призвал использовать пусковое устройство — бустер. При этом хранить обычный аккумуляторный бустер лучше дома, а не в машине, уточнил эксперт. Если устройство должно постоянно находиться в автомобиле, для этого больше подходят конденсаторные модели, которые устойчивы к жаре и морозу, хотя стоят заметно дороже, заключил Липовицкий.

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