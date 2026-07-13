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Решила поговорить, но схватила нож: россиянку осудили через 17 лет после жесткой расправы

В Красноярске женщину осудили за расправу на АЗС спустя 17 лет

Жительнице Красноярского края вынесли приговор за расправу над оператором АЗС в 2007 году. Об этом сообщил Telegram-канал «ГСУ СУ России по Красноярскому краю и Республике Хакасия».

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 6 на 7 мая 2007 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла на автозаправочную станцию во время дежурства своей коллеги <…> разговор между женщинами перерос в драку. В ходе ссоры злоумышленница схватила нож и нанесла им множественные удары по различным частям тела потерпевшей», − говорится в заявлении.

От полученных травм женщина не выжила, а осужденная скрылась с места преступления и избавилась от ножа.

По данным канала, расследование дела затруднялось тем, что долгое время не удавалось определить личность нападавшего. Из-за этого следствие приостановили. В результате повторного анализа материалов и опроса свидетелей личность все же определили. Также выяснилось, что женщины долгое время конфликтовали и осужденная делилась со знакомыми, что хочет расправиться с коллегой.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Суд назначил женщине наказание — 12 лет колонии общего режима и ещё один год ограничения свободы после освобождения. Кроме того, с неё взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

Ранее сообщалось, что россиянин с судимостями избил подругу и отделался ограничением свободы.

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