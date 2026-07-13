Движение парализовано: в Москве на Варшавском шоссе трубы раздавили легковушку с людьми

В Москве на Варшавском шоссе автомобиль с трубами влетел в несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе (в районе д. 45) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,6 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. На кадрах, которые появились в сети, видно, что в результате произошедшего одна из труб раздавила легковую машину, которая получила серьезные повреждения.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.