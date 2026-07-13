Видео: в Москве мужчина на моноколесе покатал шпица на машине с управлением

В Москве моноколесист прокатил шпица в машине на управлении и попал на видео

В Москве очевидцы запечатлели на видео нестандартную прогулку с собакой. Ролик, опубликованный в социальных сетях, привлек внимание пользователей и стремительно набрал популярность.

На кадрах, видно, как молодой человек передвигается на моноколесе. Перед ним по той же траектории следует радиоуправляемая машинка, к которой прикреплен небольшой прицеп. В этом прицепе в качестве пассажира находится собака породы шпиц.

Мужчина уверенно управляет обоими средствами передвижения одновременно — сохраняет равновесие на моноколесе и дистанционно корректирует движение игрушечного автомобиля с помощью пульта.

На данный момент неизвестно, где именно в Москве было снято видео. Комментариев от самого моноколесиста или владельцев собаки пока не поступало. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

До этого в Ногликском районе на Сахалине два медвежонка вышли к обочине дороги и выпросили еду у автомобилистов.

Ранее ветеринар рассказала, каких собак опасно переносить в рюкзаках.