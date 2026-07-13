Пожар затруднил проезд на МКАД

В Москве на МКАД авария затруднила проезд для машин. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

«Машина загорелась после аварии на МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли медики и спасатели, которые ликвидируют возгорание. На фото также заметно, что поврежденный автомобиль занял одну из полос движения, что затрудняет проезд. О причинах и пострадавших не сообщается.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Кроме того, в Челябинске иномарка переехала пешехода.

Ранее сообщалось, что тело оказалось зажато в результате фатального ДТП с участием BMW и людей в Ленобласти.