Крымский мост закрыли для машин

На Крымском мосту временно перекрыли проезд для автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра в «Максе», освещающего ситуацию на автоподходах к мосту

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 10: 52 (мск). О причинах блокировки не сообщается.

До этого стало известно, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей. Движение по мосту было перекрыто вечером в воскресенье и возобновилось в 09:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов. По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 800 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа. Со стороны Керчи в очереди стоят еще 850 автомобилей. Там водителям также приходится ждать более двух часов.

Ранее сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка из 2 тысяч машин.