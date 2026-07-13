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Автомобили

Кот оказался в Москве-реке, испугавшись машины

В Москве кот прыгнул в реку, испугавшись автомобиля
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Кот испугался автомобиля и прыгнул в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Утром усатый перебегал дорогу на Большом Краснохолмском мосту, машина его задела, кот попытался от нее убежать и прыгнул с моста в реку», – говорится в публикации.

По данным канала, кота спасли люди, которые в этот момент проезжали по водоему на катере. После спасения животное передали человеку, а он обратился к спасателям.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Новой Москве лошади начали мешать проезду авто и громить мусорные баки

Ранее сообщалось, что коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео.

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