Десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем

В Подмосковье пьяный водитель наехал на десятилетнего квадроциклиста

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Noah, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автомобильной дороге «д. Васютино – Новоозерная – Дальняя» в Павлово-Посадском городском округе, когда совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении квадроциклом под управлением 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».

В результате дорожной аварии водитель квадроцикла получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик не выжил.

До этого грузовик со стройматериалами влетел в забор ТЭЦ, и это попало на фото.

По предварительной информации установлено, что 59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Isuzu Giga, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — забор ТЭЦ-2 Владивостока.

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