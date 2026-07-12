Тяжелые травмы: охранники избили человека на парковке ТЦ в Петербурге

В Санкт-Петербурге охранники подрались на парковке торгового центра «Электра». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«49-летний сотрудник службы безопасности получил тяжелые травмы после конфликта с двумя мужчинами. Те несколько раз ударили его и скрылись, а пострадавшего госпитализировали», – говорится в публикации.

По данным канала, на следующий день правоохранители задержали нападавших в поселке Янино-1. Ими оказались двое мужчин, работающих охранниками. В настоящее время полиция устанавливает мотивы и обстоятельства конфликта, который привел к нападению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого в Уфе мужчины устроили массовую драку на проезжей части из-за незнакомой девушки. Уличная камере запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин выбегают на дорогу во время конфликта, в этот момент на проезжей части находится много автомобилей. На записи заметно, как нарушители бьют друг друга, а после переходят на тротуар.

Ранее сообщалось, что толпа уфимцев устроила драку на проезжей части.