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Автомобили

Водители-мигранты устроили гонки на автобусах в Казани и попали на видео

На видео попали гонки водителей-мигрантов на автобусах в Казани

Сотрудники Госавтоинспекции Казани выявили в интернете видеоролик, на котором водители двух маршрутных автобусов устроили опасные соревнования в скорости, создав угрозу для пассажиров и других участников движения.

Личности нарушителей установлены — оба оказались сотрудниками одного автобусного предприятия. Первый водитель (1995 г.р., уроженец Таджикистана), управлявший автобусом Нефаз на 22-м маршруте, привлечен к ответственности по шести административным статьям: два материала за опасное вождение (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ), два — за нарушение правил перевозки пассажиров (ч. 1 ст. 12.23), один — за несоблюдение требований разметки (ч. 1 ст. 12.16) и один — за невыполнение требования о подаче сигнала перед перестроением (ч. 1 ст. 12.14).

Второй водитель (1998 г.р., уроженец Узбекистана), управлявший автобусом Нефаз на 18-м маршруте, получил пять протоколов: два — за опасное вождение (ч. 1 ст. 12.15), два — за нарушение правил перевозки пассажиров (ч. 1 ст. 12.23) и один — за остановку далее первого ряда (ч. 3.2 ст. 12.19).

Руководству предприятия указано усилить контроль за соблюдением ПДД и безопасности перевозок, сообщает Госавтоинспекция Казани.

На Урале сотрудники ГИБДД предложили запретить мигрантами работать в автобусах, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, такую идею сотрудники ГИБДД предложили после фатальной аварии, в которой не выжили пешеходы. Окончательное решение примет спецкомиссия под руководством губернатора.

О крупном ДТП в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. Сначала автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего отлетел в забор, а затем в храм и сбил пешеходов.

Ранее таксист устроил намаз у здания ГИБДД в Москве.

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