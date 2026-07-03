Таксист устроил намаз у здания ГИБДД в Москве

В Москве водитель такси решил помолиться на дороге у здания ГИБДД

В Москве мужчина привлечен к административной ответственности за совершение намаза прямо на проезжей части, сообщает «МК». Инцидент произошел 27 мая на 2-й улице Измайловского Зверинца, рядом с отделом ГИБДД технадзора и регистрационно-экзаменационной работы.

Сотрудники ГИБДД и проезжавшие мимо водители стали свидетелями того, как таксист на Kia Rio остановился посередине дороги, расстелил молитвенный коврик прямо на асфальте и начал совершать намаз. Свои действия мужчина объяснил отсутствием поблизости специально оборудованного места для молитвы. Он также признался, что не был осведомлен о законодательном запрете на подобные действия. В отношении водителя составлен протокол по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ.

Мировой судья в Измайлове назначил мужчине штраф в 5 тысяч рублей.

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

Ранее сообщалось о том, что виновнице ДТП с автобусом в Красноярском крае выписали три штрафа.