На видео попала многокилометровая пробка на границе с Абхазией

Очевидцы сняли на видео многокилометровую пробку на границе с Абхазией

На КПП «Псоу» в Краснодарском крае образовалась огромная пробка из машин, следующих в сторону Абхазии. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы сообщают, что водители стоят часами при температуре +32 градуса, вынужденные отключать кондиционеры из-за нехватки топлива.

«Приходится выключать кондиционер, потому что с топливом беда, стоять в жаре под палящим солнцем», — жалуются автомобилисты. По словам очевидцев, причиной затора стала нехватка сотрудников на границе, из-за чего пропускная способность КПП существенно снизилась.

Обстановка на пункте пропуска накаляется не только из-за погоды: некоторые водители пытаются проехать без очереди, что провоцирует конфликты между участниками движения. Люди ругаются друг с другом, пытаясь отстоять свое место в очереди, сообщает канал.

При этом, по данным Минобороны, в Абхазии в настоящее время объявлена беспилотная опасность, однако это не останавливает поток желающих пересечь границу. Ситуация остаётся напряженной, и водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании поездки.

До этого стало известно, что в регионах России ввели ограничение на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Отмечается, что в туристических регионах, в частности в Республике Алтай, лимит составит 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. В некоторых регионах ограничения менее жесткие — 50 литров бензина и 100 литров дизеля, а отпуск в канистры ограничивается 10 литрами.

Ранее на границе Эстонии и России возникла очередь из сотен человек.