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Автомобили

В Подмосковье автомобиль влетел в ворота дома, пострадали люди

МВД: семь человек пострадали в ДТП в подмосковных Мытищах
Полиция Подмосковья

Семь человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что автоавария произошла утром 11 июля у одного из домов, расположенных в селе Троицкое. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и врезался в ворота и забор частного дома.

В результате ДТП сам водитель, а также шесть пассажиров иномарки получили различные травмы, их госпитализировали.

В МВД добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне в центре Москвы столкнулись пассажирский автобус и «Газель». По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, авария произошла на Нижегородской улице. Изначально сообщалось, что травмы получили 14 человек, однако позднее число пострадавших выросло до 25.

Ранее в Гагаринском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП.

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